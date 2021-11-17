Главная новогодняя елка появится в Театральном сквере Новосибирска 1 декабря

Новосибирск, 17 ноября. Новосибирск уже готовится к встрече Нового года. Главную елку установят в Театральном сквере 1 декабря, рассказали в администрации города.

Новогодние лесные красавицы появятся в каждом новосибирском парке и районе. Кроме них установят традиционные горки, а на некоторых из них будут взимать плату, рассказали власти города.

Новая праздничная иллюминация будет подключена вдоль Красного проспекта, на площади Ленина, улице Орджоникидзе и Вокзальной магистрали. В этом году в Новосибирске появятся около пятидесяти открытых катков. Большой новогодний салют решили отменить из-за пандемии коронавируса.

Главной новогодней елкой, которую установят в Москве, станет 90-летняя лесная красавица из Щелковского района. Дерево выбирали из нескольких десятков «конкурсантов». Его высота составляет около 28 метров. Ель появится на Соборной площади у Кремля.