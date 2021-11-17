Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 04:40
04:39
Общество
«Почта России» задержит посылки адресатам из-за аварии в сортировочном центре во Внукове
04:31
Происшествия
Сторож погиб при пожаре в екатеринбургском Химмаше
04:15
Общество
Терапевт Сапего: домашние консервы могут содержать опасное вещество ботулотоксин
04:06
Общество
Актер Сава захотел вернуться к «Пункту назначения» после просмотра хеллоуинских фильмов
04:06
Политика
Захарова: уничтожение спутника «Целина-Д» не было направлено против каких-либо стран
04:03
Общество
Гинцбург определил подходящую вакцину для переболевших COVID-19 людей моложе 60 лет
04:02
Общество
Житель Новосибирска купил лотерейный билет за 100 рублей и выиграл квартиру
04:00
Политика
Политолог Макеева объяснила, зачем Литва обвиняет Россию в миграционном кризисе
03:47
Происшествия
Грузовик вылетел в кювет на углегорской трассе в Сахалинской области
03:46
Общество
Пельмени из села Федосиха Новосибирской области стали лучшими в России
Все новости

Главная новогодняя елка появится в Театральном сквере Новосибирска 1 декабря

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 03:17
Общество
Главная новогодняя елка появится в Театральном сквере Новосибирска 1 декабря
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Новосибирск, 17 ноября. Новосибирск уже готовится к встрече Нового года. Главную елку установят в Театральном сквере 1 декабря, рассказали в администрации города.

Новогодние лесные красавицы появятся в каждом новосибирском парке и районе. Кроме них установят традиционные горки, а на некоторых из них будут взимать плату, рассказали власти города.

Новая праздничная иллюминация будет подключена вдоль Красного проспекта, на площади Ленина, улице Орджоникидзе и Вокзальной магистрали. В этом году в Новосибирске появятся около пятидесяти открытых катков. Большой новогодний салют решили отменить из-за пандемии коронавируса.

Главной новогодней елкой, которую установят в Москве, станет 90-летняя лесная красавица из Щелковского района. Дерево выбирали из нескольких десятков «конкурсантов». Его высота составляет около 28 метров. Ель появится на Соборной площади у Кремля.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Главная новогодняя елка появится в Театральном сквере Новосибирска 1 декабря
новосибирск новый год праздник елка
Комментировать