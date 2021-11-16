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Аспирантка НГТУ сделала экологичное отопление доступным для жителей Новосибирска
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Аспирантка НГТУ сделала экологичное отопление доступным для жителей Новосибирска

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 20:55
Общество
Аспирантка НГТУ сделала экологичное отопление доступным для жителей Новосибирска
nstu.ru  /  Новосибирский государственный технический университет

Новосибирск, 16 ноября. Коллектор для отапливания домов и нагревания воды с помощью солнечной энергии разработала аспирантка НГТУ НЭТИ Валентина Хорева.

Солнечный коллектор позволяет нагреть воду и отапливать помещение за счет солнца. Прибор также помогает снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и обходится значительно дешевле зарубежных аналогов.

«На крыше или стене устанавливается теплоприемник. На него падают солнечные лучи, через коллектор проходит либо вода, либо теплоноситель, которые греют бак с водой», — приводит слова Хоревой пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Максимальная температура нагрева теплоносителя составляет 90 градусов. Летом он нагревается быстрее, в то время как зимой для достижения подобных температур придется подождать. Во многом это зависит от размера бака или расхода воды. В любом случае, если человек захочет сэкономить, он может поставить солнечный коллектор.

«Это зеленые технологии, которые исключают выброс СО2», — объяснила исследователь.

Ранее стало известно, что ученые в Якутии с помощью искусственного интеллекта научились диагностировать поражение легких. Для этого требуется только компьютерная томография и 15 секунд.

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