Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 18:05
18:02
Украина
Политолог Скориков: «Киев скрывает от украинцев масштаб энергетической катастрофы»
18:02
Общество
Бастрыкину доложили о покупке служебного жилья на 100 млн рублей
18:01
Весь мир
Пресс-атташе президента ЦАР потребовал большего контроля над деятельностью миротворцев ООН
18:00
Общество
Адвокат Гафурова оценила приговор студентке, сбившей на пешеходе детей
18:00
Общество
#ЧЗП. Незаконный рынок, протекшая крыша и безопасность на дороге
17:58
Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую демонстрацию против продления мандата миротворцев ООН
17:56
Политика
Покидающие белорусско-польскую границу беженцы попали на видео
17:55
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов
17:55
Технологии
«Союз» впервые пристыкуется к новому модулю МКС «Причал» в марте 2022 года
17:54
Экономика
Стоимость нефти может вырасти до 120 долларов за баррель в 2022 году
Все новости

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» поступила в Новосибирскую область
Общество
Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» поступила в Новосибирскую область
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Новосибирск, 16 ноября. Новосибирская область получила 63 тысячи доз дефицитной вакцины «Спутник Лайт» и 13 800 комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак, известного как «Спутник V».

В министерстве здравоохранения региона уточнили, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться только для ревакцинации и вакцинации ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

«Всего к настоящему моменту в Новосибирскую область поставлено 1 304 575 комплектов вакцин против коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона. Вакцинировано по состоянию на 16 ноября первым компонентом — 1 059 393 жителей региона, завершили курс вакцинации 880 040 человек», — сообщили в ведомстве.

Ранее новосибирские театры, спа-центры и кафетерии нашли способ работы с посетителями без QR-кодов. Заведения открыли пункты экспресс-тестирования и перешли на режим работы на вынос.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» поступила в Новосибирскую область
Комментировать