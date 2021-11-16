Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» поступила в Новосибирскую область

Новосибирск, 16 ноября. Новосибирская область получила 63 тысячи доз дефицитной вакцины «Спутник Лайт» и 13 800 комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак, известного как «Спутник V».

В министерстве здравоохранения региона уточнили, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться только для ревакцинации и вакцинации ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

«Всего к настоящему моменту в Новосибирскую область поставлено 1 304 575 комплектов вакцин против коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона. Вакцинировано по состоянию на 16 ноября первым компонентом — 1 059 393 жителей региона, завершили курс вакцинации 880 040 человек», — сообщили в ведомстве.

Ранее новосибирские театры, спа-центры и кафетерии нашли способ работы с посетителями без QR-кодов. Заведения открыли пункты экспресс-тестирования и перешли на режим работы на вынос.