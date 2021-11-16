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Пенсионерка из села под Новосибирском семь лет не может добиться ремонта своего дома
Общество
Пенсионерка из села под Новосибирском семь лет не может добиться ремонта своего дома
 /  Татьяна Брунова

Новосибирск, 16 ноября. Пожилая жительница маленького новосибирского села семь лет не может добиться ремонта испорченной соседом кровли в муниципальном доме.

Пенсионерка Татьяна Брунова живет в селе Борисоглебском Убинского района в доме на двух хозяев — типичный одноэтажный двухквартирник 80-х годов. Строили его в советские времена для работников местного совхоза. Первые новоселы — супруги Бруновы заехали в него в 1984 году. После распада хозяйства все имущество перешло в собственность муниципалитета, и с жильцами заключили договор социального найма.

«Приходилось мыть больного на постели»

Семь лет назад сосед через стенку без каких-либо разрешений реконструировал часть кровли, превратив проектную четырехскатную конструкцию в двухскатную. Квартира пожилой женщины осталась под старой четырехскатной крышей, ниже уровня соседской на 1,5 метра. Изменения привели к тому, что вся влага и снег стали попадать на нижний уровень, в доме деформировалась печная труба.

«У меня с 2008 года после инсульта был парализован муж, инвалид 1 группы. Из-за приподнятой соседской крыши в ванной не стал топиться титан, дым пошел в дом. Приходилось мыть его на постели», — рассказала ФАН Татьяна Брунова.

Поскольку квартира, в которой проживает Брунова, муниципальная, предъявить претензии соседу она не может, делать это должен собственник — администрация Борисоглебского сельсовета. Но по непонятной причине местные чиновники закрывают на происходящее глаза. Кроме этого, по словам собеседницы ФАН, самовольная реконструкция велась в 50 метрах от дома местного главы, и она сомневается, что он мог не видеть нарушение.

Женщина прошла круги «административного ада»

В поиске защиты своих жилищных прав 66-летней женщине пришлось пройти все круги «административного ада», на это ушли целые годы — в подтверждение есть увесистый томик дел с ответами самых разных ведомств. Но сдвинуть вопрос с мертвой точки удалось после обращения в суд с иском о признании незаконным бездействия местной администрации, где ей сразу предложили подписать мировое соглашение.

Рассчитывая на порядочность должностных лиц, Татьяна Брунова подписала документ, по условиям которого решить ее проблему должны были в 2018 году. Администрация также настояла на ее письменном отказе от дальнейших требований по возмещению затрат на юридическую помощь и претензий к чете соседей за испорченную крышу.

В результате, по соглашению пятилетней давности обязательства распределили на троих: 60% расходов берет на себя муниципалитет, 30% — пенсионерка, и 10% — соседи, устроившие всю эту канитель. Составление сметы доверили специалистам администрации поселения.

Суд отсрочил исполнение мирового соглашения на два года

Благодаря мировому соглашению производство о бездействии муниципалитета суд прекратил, но чиновники сразу пошли в суд за отсрочкой. Весной 2016 года суд согласился с доводами об отсутствии запланированных бюджетных средств и отложил ремонт крыши Бруновой на два года — с 04.03.2016 года до 01.03.2018 года. Позже администрация умудрилась просрочить и эти сроки на месяц, а потом снова запросила отсрочку. Повторное обращение суд отклонил. Но договор до сих пор так и не выполнен.

«Я простой гражданин, а столкнулась в пожилом возрасте с бездушием. Столько здоровья ушло на писанину, не объяснить словами. Администрация до сих пор не выполнила решение суда. Все мои попытки прояснить ситуацию результатов не дали», — комментирует происходящее собеседница ФАН.

ФАН несколько раз пытался связаться с главой администрации Борисоглебского сельсовета, но он оказался в отпуске и отключил сотовый телефон. Редакция направила письменные запросы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали на рабочем месте заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина. Арест личности может быть вызван подозрениями в совершении преступлений, связанных с реализацией государственной программы «Чистая вода».

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