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Вину за смерть рабочего на стройке в Новосибирской области признал 66-летний прораб

Происшествия
Вину за смерть рабочего на стройке в Новосибирской области признал 66-летний прораб
 /  СУ СКР по Новосибирской области

Новосибирск, 16 ноября. Новосибирский СКР передал в суд уголовное дело 66-летнего прораба, обвиняемого в гибели строителя из-за нарушений техники безопасности.

Рабочий разбился насмерть, упав с крыши тракторного гаража на бетон в селе Ключики Сузунского района. Трагедия произошла 31 июля.

По версии следствия, прораб не обеспечил безопасные условия труда для подчиненных. По его указу рабочие выполняли ремонт кровли на 9-метровой высоте без касок и страховочных тросов. Отсутствие необходимой защиты привело к тому, что один их мужчин сорвался с крыши и получил смертельные травмы. Медики боролись за его жизнь несколько дней, но спасти пострадавшего не удалось.

Обвиняемому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Деяние наказывается принудительными работами либо лишением свободы на срок до пяти лет. Свою вину в трагическом происшествии пожилой сибиряк признал полностью.

Ранее в следственном управлении СК России по Новосибирской области озвучили предварительные результаты проверки несчастного случая с гибелью двух рабочих после падения в яму с кипятком в лицее №12. В ведомстве считают, что к трагедии привел подмыв грунта под полом в месте размещения теплового узла.

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новосибирск стройка несчастный случай прораб падение с высоты
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