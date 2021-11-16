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Новосибирские заведения нашли способ работы с посетителями без QR-кодов
Общество
Новосибирские заведения нашли способ работы с посетителями без QR-кодов
pixabay.com  / 

Новосибирск, 16 ноября. Новосибирские театры, спа-центры и кафетерии нашли способ работы с посетителями без QR-кодов.

Популярные сети кофеин «Академии кофе», «Кузина» и «Куликовский» убрали из своих помещений столы и стулья и перешли на режим работы на вынос. Отсутствие обустроенных кофейных зон позволяет обслуживать всех посетителей без исключения.

В молодежном театре «Глобус» для непривитых гостей в билетной кассе открыли продажу экспресс-тестов на коронавирус, стоимость одного комплекта 650 рублей. Предложение действует при предъявлении билета на спектакль.

Лаборатория экспресс-тестирования открылась в холле спа-центра «Мира Термы». Исследование стоит 1000 рублей, но часть затрат компенсируется купоном на 500 рублей в термальный комплекс. Готовность результата — от 15 минут.

Ранее правительство Новосибирской области включило в перечень категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции, курьеров и сотрудников гостиниц.

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