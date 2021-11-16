Группа подростков изнасиловала 13-летнюю школьницу в Новосибирской области

Новосибирск, 16 ноября. Трех старшеклассников подозревают в изнасиловании 13-летней девочки в рабочем поселке Чистоозерном Новосибирской области.

Как сообщает местный портал НГС, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, заявление об изнасиловании девочки-подростка поступило в полицию от родственницы потерпевшей.

По словам женщины, преступление совершили двое девятиклассников и один восьмиклассник. Все произошло на летней кухне частного дома 9 ноября. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ — изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону ФАН сообщили, что уточняют информацию о случившемся.

Ранее по подозрению в изнасиловании 11-летней падчерицы правоохранители задержали 29-летнего жителя Новосибирска. Он был судим за кражу и нигде не работал.