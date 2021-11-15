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Житель Новосибирской области спас от смерти выброшенного в сугроб шарпея

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 19:36
Общество
Житель Новосибирской области спас от смерти выброшенного в сугроб шарпея
pixabay.com

Новосибирск, 15 ноября. Шарпей, оставленный умирать в лесном сугробе, был спасен. Житель Новосибирской области вытащил породистого щенка из снега.

По словам волонтеров, которым передали собаку, шарпея оставили в лесу намеренно. Жилых домов рядом нет, поэтому версия с побегом пса от хозяев исключается, отметили специалисты.

«Сердце сжимается, смотря на него. Вместо шелковистой шерсти, как у этой породы, лишь голое тело в язвах, расчесах, зуд. Он не может долго ходить, так как лапы болят от трения, не может сидеть — тело зудит. У бедняги демодекоз», — рассказали в группе «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово «ВКонтакте».

Сейчас щенок находится под присмотром зооактивистов, которые дали ему имя Тео. Шарпею предстоит пройти медикаментозную терапию, чтобы залечить пораженные от холода участки кожи.

Ранее жители Сочи спасли бездомную собаку, которая случайно упала в реку. Пса могло унести течением, но прохожие услышали ее вой. Инцидент произошел на набережной около реки Сочи в районе ТЦ «Александрия».

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