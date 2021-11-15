Беглого из колонии-поселения осужденного за разбой задержали в Новосибирске

Новосибирск, 15 ноября. Задержан осужденный за грабеж и разбой, сбежавший из колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области в Калининском районе.

Беглеца разыскивали несколько суток.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области задержан осужденный Алексеев А. С., самовольно покинувший рабочее место выводного объекта участка колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области», — сообщили в пресс-службе управления ФСИН по региону.

34-летний Алексей Алексеев совершил побег 12 ноября во время работ на объекте за территорией исправительного учреждения. Его отсутствие было обнаружено во время плановой проверки. В колонию-поселение он попал после совершения разбойного нападения и кражи.