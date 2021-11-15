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Гибель шестилетнего ребенка с СМА из-за нехватки лекарств проверяет СК в Новосибирске
Общество
Гибель шестилетнего ребенка с СМА из-за нехватки лекарств проверяет СК в Новосибирске
genproc.gov.ru  /  Прокуратура Пермского края

Новосибирск, 15 ноября. Новосибирские следователи проверяют информацию о гибели ребенка со спинальной мышечной атрофией из-за отсутствия лекарств.

По информации благотворительного фонда «Звезда на ладошке», в Новосибирской области умер 6-летний ребенок с редким наследственным заболеванием СМА. По сведениям организации, родители мальчика не смогли обеспечить его бесперебойной терапией из-за отсутствия медикаментов на региональном уровне.

«Произошла очередная трагедия — ушел из жизни Мартыненко Степан. Мальчику было 6 лет… Насколько нам известно, у Степы также были проблемы со своевременным получением терапии, и долгое время ребенок находился без лечения вообще», — сообщили в Фонде.

Ранее о проблеме с обеспеченностью «Спинраза» и «Рисдиплам» в Фонд заявили несколько новосибирских семей с больными детьми. В ноябре, по данным организации, без поддерживающей терапии оказались четыре ребенка. Их семьям предложили ждать поставок следующего года

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новосибирск спинальная мышечная атрофия нехватка лекарств звезда на ладошке
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