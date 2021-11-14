Двух полицейских в Новосибирске признали виновными в вымогательстве с применением насилия

Новосибирск, 14 ноября. Сотрудники ППС в Новосибирске арестованы за вымогательство крупной суммы денег с применением насилия. По версии следствия, объектом преступления стал местный житель.

Все детали и обстоятельства совершенного правонарушения, а также сумма вымогаемых полицейскими денег не озвучивались. С учетом характера и тяжести преступления суд заключил двух сотрудников ППС под стражу на 1 месяц 13 суток. За решеткой бывшие полицейские пробудут до 24 декабря 2021 года. Судебный вердикт пока не вступил в законную силу.

Бывший полицейский в Бердске стал фигурантом уголовного дела из-за халатности. Экс-страж порядка допустил убийство 29-летней сибирячки, за что предстанет перед судом.