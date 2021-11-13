Водитель Nissan совершил смертельный наезд на пешехода в Новосибирске

Новосибирск, 13 ноября. Мужчина, управлявший автомобилем Nissan Bluebird Sylphy, насмерть сбил пешехода на одной из улиц города. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром на улице 2-я Шоссейная. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки, следуя в направлении улицы Портовой, совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Личность погибшего на данный момент установить не удалось. Известно, что на вид ему 30-40 лет. О состоянии виновника ДТП данных нет, его автомобиль получил значительные повреждения.

Следственно-оперативная группа работает на месте. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Житель Кемерово попал под машину на пешеходном переходе, сообщает телеканал «360». Инициатором аварии оказался 16-летний подросток.