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Житель Новосибирска похитил собственного восьмилетнего сына

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 03:38
Происшествия
Житель Новосибирска похитил собственного восьмилетнего сына
pxhere.com

Новосибирск, 13 ноября. Восьмилетний мальчик Никита из Новосибирска, пропавший по дороге в школу, был найден у собственного отца. Об этом сообщила полиция.

К поискам привлекались волонтеры «Лиза Алерт». Позже в день пропажи полиция сообщила, что мальчик находится у законного представителя. Мать ребенка Елена заявила, что это уже не первый подобный случай. Выяснилось, что пара давно в разводе, и мужчина неоднократно забирал собственных детей без предупреждения, передает НГС.

По словам женщины, она с детьми сбежала от бывшего мужа из Иркутска в Красноярск. Однако, будучи экс-сотрудником полиции, мужчина их нашел. Позднее старший ребенок остался жить с отцом, а младший — с матерью.

Похитителя женщина распознала по камерам видеонаблюдения. По ее словам, сын Никита имеет неврологические проблемы, из-за чего ему необходимо лечение логопеда и психолога. Однако его похищение сорвало все планы по терапии.

Ранее в Оренбургской области мужчина убил женщину с ребенком. Полиция подозревает, что преступление совершил бывший друг матери.

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