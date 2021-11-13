Пассажира выгнали из автобуса в Новосибирске за отказ платить наличными

Новосибирск, 13 ноября. Новосибирца Артема прогнали из автобуса, когда у него не оказалось наличных для расчета за проезд. По словам мужчины, он предлагал оплатить переводом на карту, однако кондуктор ответил отказом.

Инцидент произошел в автобусе №34, который следовал по маршруту вокзал Новосибирск-Главный — ул. Тюленина. Кондуктор и водитель транспорта сказали молодому человеку, что у них нет аппарата для приема безналичной оплаты. После этого местному жителю пришлось покинуть транспорт.

Обслуживающая маршрут компания уже сообщила, что в их автобусах имеется безналичный расчет, а инцидент произошел в транспорте арендатора. Вскоре в происшествии разобрались, а мужчине принесли извинения. В противном случае компания пообещала Артему всегда возить его по городу на бесплатной основе.

В первый день ноября в Новосибирске произошла страшная авария из-за умершего за рулем дальнобойщика. Автомобилист на грузовике скончался прямо за рулем, в результате чего его транспорт влетел в фуру.