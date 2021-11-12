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Осужденный за грабеж и разбой сбежал из колонии-поселения в Новосибирске
Происшествия
Осужденный за грабеж и разбой сбежал из колонии-поселения в Новосибирске
 /  ГуФСИН России по Новосибирской области

Новосибирск, 12 ноября. Из колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области в Калининском районе сбежал один заключенный.

Побег совершил 34-летний Алексей Алексеев во время работ на объекте за территорией исправительного учреждения. Его отсутствие было обнаружено во время плановой проверки.

Мужчина проживал в Новосибирске на улице Рылеева. В колонию попал из-за разбойного нападения с кражей. В ведомстве считают, что для побега он воспользовался правами осужденных покидать территорию спецучреждения для выполнения работ и носить гражданскую одежду.

В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации, и  свободно передвигаются в пределах колонии-поселения. Их также могут выпускать в город на работу или учебу. Они могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.

Ранее по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия задержано трое жителей Новосибирска в возрасте 28, 29 и 34 лет. Склад с оружием и боеприпасами обнаружен в гаражных боксах фигурантов. Изъяты патроны различного калибра и несколько видов оружия.

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