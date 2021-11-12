Рыбака-экстремала спасли с тонкого льда новосибирские спасатели

Новосибирск, 12 ноября. Любителя зимней рыбалки эвакуировали с акватории Обского водохранилища спасатели муниципальной аварийной службы.

Одинокий рыбак в оттепель вышел на лед на дамбе аванпорта в Советском районе. В обеденное время очевидцы сообщили спасателям, что он провалился под воду. Во время разведки информация о происшествии не подтвердилась, но мужчину попросили уйти со льда. Мокрый снег и оттепель угрожали жизни мужчины.

«Лед на водохранилище еще не имеет достаточную толщину, имеются промоины и открытые участки с водой. Выходить на него крайне опасно. Это уже третий подобный выезд за неделю, когда в службу МАСС поступала информация о провалившихся в воду рыбаках. Во всех случаях заявки были отработаны. К счастью, информация не подтвердилась, но профилактическая работа с рыбаками была проведена», — сообщили в аварийно-спасательной службе города.

Ранее новосибирские рыбаки рассказали об исчезновении крупной рыбы и черной пене в водоемах вблизи мегаполиса. Эксперты находят в малых реках Новосибирска высокую концентрацию тяжелых металлов — марганца, алюминия, цинка и нефтепродуктов.