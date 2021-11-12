Троих жителей Новосибирска задержали за незаконный оборот огнестрельного оружия

Новосибирск, 12 ноября. По подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия задержано трое жителей Новосибирска в возрасте 28, 29 и 34 лет.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, задержание подозреваемых совершено при силовой поддержке ОМОН. Склад с оружием и боеприпасами обнаружен в гаражных боксах фигурантов. Изъяты патроны различного калибра и несколько видов оружия.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ. В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также устанавливается связь задержанных между собой», — сообщили ФАН в ведомстве.

Ранее по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержан ранее судимый 47-летний житель Новосибирска. Мужчина занимался подпольным бизнесом с марта прошлого года. Товар и заготовки хранил в специально оборудованном потайном помещении у себя в квартире в Калининском районе.