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Мэрия Новосибирска ищет подрядчика на строительство 10-этажного дома за семь месяцев
Общество
Мэрия Новосибирска ищет подрядчика на строительство 10-этажного дома за семь месяцев
Невские Новости  /  Сергей Борода

Новосибирск, 12 ноября. Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил закупку строительства 10-этажного дома в Ленинском районе для расселения людей из аварийного жилищного фонда.

Тендер опубликован 8 ноября МКУ «Управление капитального строительства». Начальная максимальная цена контракта составляет 171 257 978,75 рублей. Часть средств — 51 377 393,63 рубля, подрядчик получит в этом году, оставшуюся сумму — в следующем. Основной денежный объем будет выделен из бюджета города, еще 80 млн покроют субсидии из областного бюджета.

Продолжительность строительства составляет всего семь месяцев, работы должны стартовать в декабре и завершиться в июне 2022 года с гарантией пять лет.

Новостройку возведут на улице Степной, 262а. Прием заявок завершается 30 ноября.

Ранее из-за нехватки денег мэрия Новосибирска отложила на неопределенный срок капитальный ремонт Октябрьского моста. Сооружение никогда не ремонтировалось и признано ограниченно работоспособным еще в 2018 году. 

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