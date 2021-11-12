Один человек погиб в Новосибирске при пожаре в многоквартирном доме

Новосибирск, 12 ноября. Один человек погиб и тринадцать спасены при пожаре в девятиэтажном многоквартирном доме в Калининском районе.

Пожар с гибелью мужчины произошел в доме по улице Объединения, 39/1 в 23:00 по местному времени. Помощь спасателей потребовалась нескольким жильцам с детьми, еще 34 человека эвакуировались самостоятельно.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, тело мужчины без признаков жизни было найдено на диване, расположенном на лестничной клетке девятого этажа, где и вспыхнул пожар. Вся площадка была плотно задымлена, густой дым шел из окон соседней квартиры.

«В течение пятнадцати минут пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила около 3 кв. метров. На реагирование привлекались 46 человек личного состава противопожарной службы и 14 единиц техники», — сообщили ФАН в ведомстве.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Данные о личности и возрасте погибшего устанавливаются. По предварительным сведениям, происшествие случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее два ночных пожара унесли жизни трех человек в Новосибирской области, погибли двое мужчин и женщина в Чулымском и Чистоозерном районах.