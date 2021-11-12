Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 08:36
08:32
Общество
Гинцбург: постоянный высокий уровень антител победит дельта-штамм коронавируса
08:28
Общество
Диетолог Чунтонова посоветовала принимать витамин E от преждевременного старения
08:27
Политика
Политолог Ищенко: если Кулеба говорит от имени ЕС, то на Западе все плохо
08:18
Происшествия
Один человек погиб в Новосибирске при пожаре в многоквартирном доме
08:12
Экономика
Украине грозит кризис в сфере металлургии из-за низкой пошлины на экспорт металлолома
08:07
Общество
Депутат ГД Леонов предложил создать регистр россиян с антителами к коронавирусу
08:06
Общество
Треть опрошенных россиян поддержали идею введения QR-кодов в транспорте
08:00
Весь мир
Турция продлила миссию в Азербайджане и пытается сохранить присутствие в Ливии
08:00
Общество
Депутат Валуев уверен, что без введения обязательных QR-кодов бизнесу станет хуже
08:00
Общество
Врач-невролог Жуков объяснил, почему от мигреней чаще всего страдают женщины
Все новости

Рухнувшая глыба снега раздавила припаркованный автомобиль в Новосибирске
Происшествия
Рухнувшая глыба снега раздавила припаркованный автомобиль в Новосибирске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 12 ноября. Тяжелая снежная масса обрушилась с крыши высотки и раздавила легковой автомобиль в Дзержинском районе.

Инцидент произошел накануне вечером возле производственного здания на улице Королева. Внутри транспортного средства людей не оказалось, никто не пострадал.

Снегопад продолжается в Новосибирске вторые сутки. По прогнозу синоптиков и экстренных служб, неустойчивая погода с перепадами температур от +4 до -13 градусов, с ветрами до 14 метров в секунду и мокрым снегом продержится три дня.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Рухнувшая глыба снега раздавила припаркованный автомобиль в Новосибирске
новосибирск снегопад глыба
Комментировать