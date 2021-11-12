Рухнувшая глыба снега раздавила припаркованный автомобиль в Новосибирске

Новосибирск, 12 ноября. Тяжелая снежная масса обрушилась с крыши высотки и раздавила легковой автомобиль в Дзержинском районе.

Инцидент произошел накануне вечером возле производственного здания на улице Королева. Внутри транспортного средства людей не оказалось, никто не пострадал.

Снегопад продолжается в Новосибирске вторые сутки. По прогнозу синоптиков и экстренных служб, неустойчивая погода с перепадами температур от +4 до -13 градусов, с ветрами до 14 метров в секунду и мокрым снегом продержится три дня.