Экологическое бедствие: ФАН выяснил, что убивает малые реки Новосибирска

Серьезная экологическая проблема загрязнения и уничтожения малых рек встала перед жителями Новосибирска. Ежемесячные данные государственного мониторинга показывают стабильно экстремальные показатели ядов в воде. Эксперты находят высокую концентрацию тяжелых металлов — марганца, алюминия, цинка и нефтепродуктов.

Откуда токсичные элементы берутся в охраняемых законом водах и что из себя представляет современный водный каркас города, разбирался корреспондент ФАН.

Восемь рек и все токсичны

Крупный мегаполис богат реками. Помимо Оби, признанной одной из самых крупных рек мира, на территории Новосибирска протекает восемь малых речек общей протяженностью порядка 70 километров. Ширина их долин в некоторых местах достигает 300 метров, местами не больше 50 метров.

На правом берегу находятся Ельцовка-1, Ельцовка-2, Нижняя Ельцовка, Каменка, Плющиха, Камышенка и Иня, в левобережье — Тула. Все они официально признаны грязными, очень грязными или экстремально грязными. Купаться в них запрещено, но люди и без того стараются к ним не приближаться.

Алиса Громова

«Если рыба и живет, то, как правило, больная»

«Антропогенный фактор для малых рек губительнее, чем для больших, они медленнее очищаются и быстрее заиливаются. Сейчас моя любимая речка Иня, где провел практически все детство, категорически обмелела и заросла травой. Ездил туда осенью, пескари клюют. Опять же, присутствие пескаря говорит, что вода относительно чистая. Но крупной рыбы практически не стало. Раньше щука, елец, карась водились, сейчас их трудно встретить», — поделился мнением с ФАН рыбак Александр Пыхтеев.

По его словам, в черте города для рыбалки непригодна ни одна речка.

«Все эти речки для рыбалки абсолютно непригодны, если рыба и живет, то, как правило, больная. Они сильно захламлены и загрязнены всякими ядовитыми стоками. Любую возьмите. Тула в черте города — там масляные пятна плывут и мыло из бань. Ельцовка-1, Ельцовка-2, Нижняя Ельцовка — просто помойки, дно захламлено старыми покрышками, велосипедами», — добавил собеседник ФАН.

На берегах рек растут горы мусора

Экологическое бедствие терпят не только русла рек, в неудовлетворительном состоянии и водоохранные зоны. На территории, где действует особый режим застройки и ведения хозяйственной деятельности, призванный защитить большие воды от замусоренности, растут горы бытового и строительного мусора.

Проблему признают на всех уровнях власти, но складывается ощущение, что у муниципалитета слабая экологическая позиция. В текущем году на территории города ликвидировано всего 66,9 тысячи кубических метров отходов, это около 130 мешков мусора, и лишь часть этого объема располагалась в водоохранной и прибрежной зонах. Почти столько же вывезли в прошлом году — 88 тысяч кубических метров.

Алиса Громова

Нечистоты сливают без предварительной очистки

Токсичными новосибирские реки сделала агрессивная городская среда. Многие десятилетия они используются как каналы транспортировки сточных вод и являются естественными приемниками городских загрязнений.

Как сообщили ФАН в мэрии Новосибирска, на выпусках в малые реки находится шесть муниципальных очистных сооружений, еще столько же планируют построить в ближайшей перспективе. Ведется проектирование шести объектов в районе строящегося ледового дворца спорта, микрорайонов «Весенний», «Чистая слобода», «Акация», «Затон» и «Венеция».

Всего в русла малых рек выходят десятки сливов и далеко не все оборудованы очистными сооружениями — многие трубы бесхозные. По ним в водоемы текут самые разные отходы без малейшей обработки. Свою лепту вносят нелегальные ассенизаторские машины, автомойки, бани, снегоплавильные станции. Самый ощутимый результат всей этой компании «нелегалов» — гибель фауны и стойкий неприятный запах, который стал уже практически неотъемлемой частью Новосибирска.

Федеральное агентство новостей /

Спасение — за горами

О необходимости принятия незамедлительных мер по спасению малых рек в Новосибирске говорят годами. Но статистические данные продолжают ухудшаться. В течение этого года высокий и экстремально высокий уровень загрязнения металлами отмечен на малых реках Тула, Плющиха, Нижняя Ельцовка, Ельцовка-1 и Ельцовка-2.

По последним данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, проведенного в сентябре, инспекторы выявили экстремально высокое значение концентрации нефтепродуктов в реке Ельцовка-2 — 51,6 ПДК при норме 0,05 мг/дм³.

В июле экстремально высокое загрязнение зафиксировано в реке Каменке из-за большой концентрации марганца (ПДК 53,9). В августе ситуация там ухудшилась почти в 18 раз (ПДК 963,3). К слову, Каменка входит в список самых грязных рек России.

Алюминий был обнаружен в Туле, Ельцовке-1 и Плющихе.

Алиса Громова

Еще больше тяжелых металлов

Объемы загрязняющих веществ растут повсеместно. По данным минприроды региона, за прошедший год в водоемах стало больше тяжелых металлов (медь, марганец, цинк), нефтепродуктов, общих фенолов, азота аммонийного, растворенного кислорода.

И только присутствие марганца эксперты считают естественным природным явлением.

«К антропогенным источникам загрязнение природной воды марганцем и общим железом относят предприятия металлургии, машиностроения и металлообработки, которых нет вблизи Новосибирского водохранилища. Поэтому превышения ПДК по марганцу и железу общему носит природный характер. Марганец накапливается сине-зелеными водорослями в период их активного размножения. В условиях недостатка кислорода водоросли отмирают и опускаются на дно. Значительное количество марганца поступает в процессе размножения водных животных и растительных организмов», — говорится в докладе ведомства 2020 года.

Экологическую нагрузку на речной фонд ощущают и местные рыбаки. По их наблюдению, за прошедшие годы водоемы существенно обеднели.

«Реки, которые не соприкасаются с городом, чистые, кроме пластика от горе-посетителей. Но народ чаще всего за собой убирает или же за них это делают другие. Другое дело реки, которые протекают через города, даже на Оби на удалении в 100 километров часто видишь грязную пену, плывущую или прибитую к берегу. Отсюда и сокращение численности судака, щуки, сазана, а про сиговых, краснокнижных рыб я уже и не говорю», — рассказал о своих наблюдениях ФАН рыбак из Новосибирска Сергей Бычков.

Вкладчики загрязнений: разрешения имеют 82 субъекта

По данным минприроды, наибольший объем загрязненных сточных вод поступает в поверхностные воды региона от предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (36,2%), водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (33,9%), а также в сфере добычи полезных ископаемых (16,7%).

Основными источники загрязнения водных объектов на территории Новосибирска в 2020 году были ТЭЦ-2 АО «СИБЭКО», МУП «УЗСПТС» и филиал ПАО «Компания «Сухой» НАЗ им. В. П. Чкалова». Предприятия сбрасывают в реки отходы, содержащие алюминий, железо, марганец, медь, цинк, фосфаты, аммоний-ион, нефтепродукты и взвешенные вещества. Данные текущего года пока не опубликованы.

Prt Scr / www.nso.ru

ФАН продолжит следить за ситуацией.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил запланированный объем государственных трат на борьбу с проблемами климата и экологии до 2030 года. Сумма составит порядка 34 миллиардов рублей. Одним из главных направлений программы станет создание эффективной системы мониторинга и прогнозирования климатических изменений и получение максимально полных и достоверных данных.