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Независимая лаборатория проверит качество ремонта дорог в Новосибирске
Общество
Независимая лаборатория проверит качество ремонта дорог в Новосибирске
pixabay.com  /  geralt

Новосибирск, 11 ноября. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области усилило контроль за соблюдением технологий на объектах дорожного строительства после сообщения пользователей Сети об укладке асфальта в условиях снегопада.

Дополнительный независимый лабораторный контроль качества должны будут пройти все автодороги региона, ремонтируемые за счет областного бюджета.

Внимание к проблеме привлек конфликт между прохожими и рабочими, занятыми ремонтом тротуара на улице Блюхера по муниципальному контракту. Строители укладывали асфальт на снег и грубо реагировали на замечания горожан о нарушении строительных правил.

«По результатам данного инцидента региональным минтрансом дополнительно направлен независимый лабораторный контроль качества на участки автомобильных дорог, ремонт на которых выполняется за счет средств областного бюджета, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»», — сообщили в ведомстве.

Ранее во время дорожных работ груженый самосвал провалился в асфальт и повредил конструкцию теплотрассы в Ленинском районе города.

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