Цены на овощи выросли на 52% в Новосибирской области

Новосибирск, 11 ноября. Резкое повышение цен на плодоовощную продукцию зарегистрировали эксперты в Новосибирской области.

Динамику цен на потребительском рынке мегаполиса опубликовал Новосибирскстат. По данным госмониторинга, на прилавках магазинов больше всего подорожали огурцы, помидоры и картофель. При этом ощутимо снизилась цена на лук и лимоны.

«Огурцы и помидоры прибавили в цене 52,8% и 52,3% соответственно, картофель – 28,5%, апельсины – 13,7%, морковь – 11%, свекла – 9,4%, капуста – 8,7%, чеснок – 5,1%, бананы – 3,8%, сухофрукты – 3,2%. Подешевели лимоны на 15,7%, репчатый лук – на 7,2%, яблоки и груши – на 4,7% и 4,4% соответственно», — говорится в сообщении федеральной службы государственной статистики.

Также подорожали гречка, рис и вермишель. А вот на какао, чай и колбасы продавцы немного снизили стоимость.

На рынке услуг эксперты заметили подорожание в сфере театров, страхования, установки пластиковых окон и проезда в купе фирменных поездов.

В целом цены на потребительском рынке Новосибирской области в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 1,3%.

Ранее специалисты государственной статистики зафиксировали в Новосибирске повышение потребительских цен на автомобильный бензин всех марок.