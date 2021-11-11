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Три человека погибли при пожаре в двух домах в Новосибирской области

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 11:08
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в двух домах в Новосибирской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 11 ноября. Двое мужчин и одна женщина погибли ночью при пожаре в двух жилых домах в Чулымском и Чистоозерном районах.

Тела 42-летнего мужчины и 52-летней женщины найдены под завалами обрушившегося в результате пожара частного жилого дома в городе Чулыме. ЧП произошло на улице Симофорной в 02:58 по местному времени. К прибытию спасателей огнем было охвачено все здание, частично обрушилась кровля. Причина случившегося пока не установлена.

«В результате пожара полностью уничтожена кровля дома, произошло обрушение потолочных перекрытий на общей площади 35 квадратных метров», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Еще один трагический пожар произошел в поселке Табулге Чистоозерного района. Погиб 81-летний местный житель. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки на чердаке дома.

«О пожаре в двухквартирном жилом доме поселка Табулга сообщили в пожарную охрану, когда дом уже горел открытым огнем. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из жилья самостоятельно эвакуировалось пять человек: женщина из горящей квартиры, из соседней квартиры еще четыре человека, среди них двое детей», — сообщили в ведомстве.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка СК России по Новосибирской области. Эксперты считают, в обоих случаях к трагическим происшествиям привело позднее обнаружение пожара.

Ранее экстренные службы предупредили жителей региона о сильном гололеде и снегопадах, которые продержатся трое суток. Прогнозируется неустойчивая погода с перепадами температур от +4 до -13 градусов, с ветрами до 14 метров в секунду и мокрым снегом.

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