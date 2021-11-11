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Трехдневный снегопад обрушился на Новосибирскую область

Общество
Трехдневный снегопад обрушился на Новосибирскую область
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Новосибирск, 11 ноября. Экстренные службы предупреждают новосибирцев о сильном гололеде и снегопадах, которые продержатся в регионе трое суток.

Как рассказали ФАН ГУ МЧС России по Новосибирской области, в регионе прогнозируется неустойчивая погода с перепадами температур от +4 до -13 градусов, с ветрами до 14 метров в секунду и мокрым снегом.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, такая погода продержится в ближайшие три дня. Возможно обледенение автомагистралей и мостов, падение снега и наледи с крыш высотных зданий.

«Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах для недопущения ДТП. Не стоит парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Необходимо внимание к вопросам безопасности и пешеходов – налипший мокрый снег на крышах строений, рекламных щитах и проводах под действием осадков может падать вниз», — сообщили ФАН в ведомстве.

Ранее российский врач, телеведущий Александр Мясников рассказал, как ходить по гололеду, чтобы избежать травм и что делать в случае падения. Врач подчеркнул, что во время падения крайне важно защитить лицо и голову, прикрыв их руками.

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