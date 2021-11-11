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Ученики начальной школы в Новосибирске массово получили ожоги глаз на уроке
Происшествия
Ученики начальной школы в Новосибирске массово получили ожоги глаз на уроке
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Новосибирск, 11 ноября. Ученики первого класса получили массовый ожог глаз в школе №175 в Ленинском районе во время кварцевания учебных помещений.

По информации Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, за медицинской помощью обратились семеро детей. Двое предоставили в школу справку от врача с установленными диагнозами «конъюнктивит» и «электроофтальмия».

По словам родителей одного из ученика, дети получили травмы на уроке, во время занятий в помещении проводилось кварцевание.

В образовательном учреждении ведутся педагогическое расследование и доследственная проверка СК России по Новосибирской области.

Ранее полиция начала проверку после угроз коллекторов взорвать школу в Новосибирске. По данным новосибирского ГУ МВД, у коллекторов есть претензии к местной жительнице, которая работает учителем.

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