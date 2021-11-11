Курьеров и работников гостиниц обязали вакцинироваться против COVID-19 в Новосибирске

Новосибирск, 11 ноября. Новосибирская область расширила перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Решение принято на основании постановления главного государственного санитарного врача по Новосибирской области Александра Щербатова. Перечень подлежащих иммунизации дополнили категории работников, занятых деятельностью по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы) и доставкой населению еды, продовольственных и непродовольственных товаров.

Требование не будет распространяться на работников, имеющих медицинские противопоказания к профилактической прививке, и тех, кто перенес заболевание COVID-19 в последние 6 месяцев при наличии подтверждающих медицинских документов и/или QR-кодов.

Всего привиться обоими компонентами вакцины до 23 декабря должны не менее 80% сотрудников организаций, на сферу деятельности которых распространяется требование об обязательной иммунизации.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о планах по введению назальной вакцины вместо основной прививки против коронавирусной инфекции. Соответствующее решение может быть принято после прохождения этапов клинических испытаний препарата.