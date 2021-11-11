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Более 500 пассажиров не могут вылететь из Новосибирска в Египет из-за задержки рейса
Общество
Более 500 пассажиров не могут вылететь из Новосибирска в Египет из-за задержки рейса
wikipedia.org  /  Obakeneko / CC BY 3.0

Новосибирск, 11 ноября. Жители Новосибирска пожаловались на серьезную задержку рейсов из аэропорта Толмачево в Египет.

Пользователи соцсетей рассказали на странице «ВКонтакте» «АСТ-54», что в аэропорту Толмачево около 500 человек не смогли вовремя вылететь в Египет. Рейс по неизвестной причине отложили более чем на 12 часов.

Пассажиры рассказали, что самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Толмачево в египетский аэропорт Шарм-эш-Шейх поздним вечером 10 ноября в 21:40. Туристам вскоре заявили, что воздушное судно вылетит в 11 ноября 07:00, а затем — в 12:00.

Одна из пассажирок рассказала, что в числе ожидающих — беременные женщины и маленькие дети. Размещать в гостинице их никто не собирается. Такие ситуации происходят у данной авиакомпании регулярно.

«После ожидания в 4 часа горячее питание нам не было предоставлено. Все происходящее просто какой-то беспредел!» — заявила она.

Издание «АиФ в Новосибирске» направило запрос в пресс-службу аэропорта. На данный момент в Толмачево ведется подготовка самолета, ведется устранение неисправностей.

Ранее стюардесса перечислила распространенные причины задержки самолета. Самый частый повод задержки рейса связан с багажом, заявила она.

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новосибирск египет толмачево
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