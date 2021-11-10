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Новая поликлиника откроется в Новосибирске в здании бывшего роддома
Общество
Новая поликлиника откроется в Новосибирске в здании бывшего роддома
pixabay.com

Новосибирск, 10 ноября. Новое медучреждение откроет свои двери для жителей Новосибирска до конца 2021 года. Поликлинника будет располагаться в здании бывшего роддома №2, сообщили в региональном правительстве.

На первом этаже больницы будет располагаться диагностический центр, а на втором дневной стационар паллиативного отделения. В центре пациенты смогут проходить УЗИ, эндоскопию, а также жителей будут осматривать кардиологи и онкологи.

В медучреждении также выделят отдельный кабинет для системы нагрузочного тестирования — стресс-тест система с велоэргометром. Оно будет представлять собой спецоборудование с компьютером и велотренажером для мониторинга здоровья сердца и легких.

«Бывшие здания женской консультации на улице Лескова и роддома на улице Чехова переходят Городской клинической поликлинике № 2. В здании бывшего роддома до конца года откроются структурные подразделения Городской клинической поликлиники № 2», — следует из сообщения.

В начале ноября жителей Новосибирска предупредили, что местная Госавтоинспекция изменила адрес выдачи разрешений на возврат машин со штрафных стоянок. Теперь автомобилисты получают подобные документы по адресу улица Владимировская, 2л (вход со стороны железнодорожных путей).

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