«Стеклянный» особняк в Новосибирске выставили на продажу более чем за миллион евро

Новосибирск, 10 ноября. Двухэтажный дом в Новосибирске, сделанный из стекла, металла и дерева продают за 85 млн рублей. Его площадь составляет 430 «квадратов», а само здание выполнено в популярном в Западной Европе стиле минимализм и барнхаус.

В особняке имеется несколько спален и ванных комнат, гардеробная, гостиная, кухня и гараж. На большом участке также расположены баня и летний бассейн. Собственник дома заявил, что принял решение о продаже особняка из-за переезда в Новосибирск.

«Стиль барнхаус и минимализм очень востребованы, наша целевая аудитория — бизнесмены из IT, сетевого бизнеса, золотая молодежь и топовые блогеры. Но и семейных людей дом порадует: он уютно расположен на краю поселка на границе с реликтовым сосновым бором, и ваш покой никто не потревожит», — поделился риелтор Антон в беседе с «КП-Новосибирск».

Тем временем в Новосибирске изменился адрес выдачи разрешений на возврат машин со штрафстоянок. Теперь ГАИ выдает соответствующие документы на улице Владимировской, 2л (вход со стороны железнодорожных путей).