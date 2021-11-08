Цех по производству контрафактного алкоголя элитных марок закрыли под Новосибирском

Новосибирск, 8 ноября. Крупный цех по производству контрафактного алкоголя известных российских и международных брендов обнаружен под Новосибирском.

Подпольный цех с полуавтоматической линией по розливу спиртосодержащей жидкости работал на территории бывшей птицефабрики недалеко от поселка Советский Новосибирского района.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, на месте производства задержаны 16 трудовых мигрантов, шестеро из них находились в стране незаконно. В складских помещениях было заготовлено более 300 тысяч единиц стеклотары и 900 тысяч бутылочных крышек, изъята крупная партия готового алкоголя и канистры с заготовками.

«Полицейскими изъято 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 900 канистр с сырьем и более 60 тысяч бутылок готовой к сбыту продукции с этикетками водки, коньяка и виски известных российских и международных брендов. На алкоголь были нанесены федеральные специальные марки с явными признаками подделки. Предварительно установлено, что фальсификат сбывали на территории Новосибирской области», — рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ — использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок. Проводятся мероприятия по установлению всех организаторов и участников противоправной деятельности, а также каналов распространения контрафактной продукции.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил о планах по созданию базы данных о недобросовестных импортерах и поставщиках для борьбы с контрафактом.