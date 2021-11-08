Следственный комитет назвал причину падения рабочих в кипяток в новосибирском лицее

Новосибирск, 8 ноября. Предварительные результаты проверки несчастного случая с гибелью двух рабочих в лицее №12 озвучили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

В ведомстве считают, что падение трех человек в кипяток произошло из-за подмыва грунта под полом в месте размещения теплового узла. Установлено, что двое сотрудников ООО «Сибирская генерирующая компания» и один сотрудник МБОУ «Лицей №12» проводили осмотр помещения и упали в горячую воду во время обрушения перекрытия под образовавшейся пустотой.

Возбуждено уголовное дело о халатности.

«В настоящее время следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, изъяты поврежденные элементы теплосети, допрошены сотрудники школы и теплоснабжающей организации, проведены дополнительные осмотры места происшествия с участием специалистов. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие данному инциденту», — сообщили в региональном управлении СК.

ЧП произошло 1 ноября в Центральном районе города. Один человек погиб на месте, двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в ожоговый центр областной клиники. О смерти второго пострадавшего, слесаря СГК, сообщили сегодня утром. Он умер в палате реанимации. Медики продолжают бороться за жизнь третьего пострадавшего, его состояние остается тяжелым.