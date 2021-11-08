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Умер второй пострадавший при падении в яму с кипятком в подвале новосибирского лицея
Происшествия
Умер второй пострадавший при падении в яму с кипятком в подвале новосибирского лицея
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Новосибирск, 8 ноября. Медики констатировали смерть тяжелого пациента, получившего ожоги в яме с кипятком на территории лицея №12.

Это уже вторая смерть, наступившая в результате коммунальной аварии, случившейся 1 ноября при обследовании теплового узла. В реанимации остается третий пострадавший, борьба за его жизнь продолжается.

Трое рабочих «Сибирской генерирующей компании» оказались в яме с кипятком во время обрушения плиты в подвале учебного учреждения. Один человек погиб на месте, двоих спасатели госпитализировали в ожоговый центр Новосибирской клинической областной больницы с ожогами 1-3 степени. У мужчин были повреждены нижние части тела.

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несчастный случай ожоги коммунальная авария
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