Умер второй пострадавший при падении в яму с кипятком в подвале новосибирского лицея

Новосибирск, 8 ноября. Медики констатировали смерть тяжелого пациента, получившего ожоги в яме с кипятком на территории лицея №12.

Это уже вторая смерть, наступившая в результате коммунальной аварии, случившейся 1 ноября при обследовании теплового узла. В реанимации остается третий пострадавший, борьба за его жизнь продолжается.

Трое рабочих «Сибирской генерирующей компании» оказались в яме с кипятком во время обрушения плиты в подвале учебного учреждения. Один человек погиб на месте, двоих спасатели госпитализировали в ожоговый центр Новосибирской клинической областной больницы с ожогами 1-3 степени. У мужчин были повреждены нижние части тела.