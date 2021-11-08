Пассажир расстрелял водителя такси из пневматического оружия в Новосибирске

Новосибирск, 8 ноября. Водитель такси получил два ранения из пневматического оружия во время конфликта с пассажиром.

Инцидент со стрельбой произошел поздно вечером 7 ноября на улице Пархоменко. Преступник с места происшествия скрылся, таксист госпитализирован.

«По предварительным данным, между водителем такси и пассажиром на бытовой почве возник конфликт, в ходе которого одним из участников были произведены два выстрела, предположительно, из травматического пистолета. В результате водитель такси с телесными повреждениями был доставлен бригадной скорой помощи в медицинское учреждение. Пассажир с места происшествия скрылся», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее водитель катафалка устроил дрифт на парковке ТЦ в Новосибирске, полиция начала его розыск для составления профилактической беседы о недопустимости такого поведения.