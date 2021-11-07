Дети с редкой наследственной болезнью не могут получить лекарства в Сибири

Новосибирск, 4 ноября. Родители детей с редкой генетической болезнью — СМА, заявили о дефиците жизненно-важного препарата в Новосибирской области, Следственный комитет начал проверку.

Новосибирские следователи проверяют ситуацию с нехваткой лекарств против спинальной мышечной атрофии «Спинраза» и «Рисдиплам».

Из-за отсутствия препаратов нескольким маленьким пациентам региона придется сделать принудительный перерыв в лечении. По информации благотворительного фонда «Звезда на ладошке», в Новосибирской области без поддерживающей терапии остаются четыре ребенка. Их семьям предлагают ждать поставок следующего года.

Следственные органы организовали проверку в рамках расследуемого уголовного дела.

«Следственными органами регионального следственного управления будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению детей бесплатными лекарственными препаратами», — сообщили в управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

Ранее из-за болезни медика в пригороде Новосибирска закрыли фельдшерско-акушерский пункт. В заложниках ситуации оказались тысячи жителей, 500 из которых — дети.