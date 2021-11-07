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19-летняя певица из Новосибирска прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»
Общество
19-летняя певица из Новосибирска прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»
Prt Scr youtube.com  /  Голос / The Voice Russia

Новосибирск, 4 ноября. 19-летняя певица из Новосибирска Елизавета Шарипова стала участницей телевизионного шоу «Голоc» на Первом канале.

Во время слепых прослушиваний юную исполнительницу песни группы The Beatles 1969 года «Oh! Darling» выбрали сразу два наставника — Пелагея и Леонид Агутин. Лиза решила принять предложение Агутина, который был менее настойчив. Пелагея выразила поддержку молодой конкурсантке с первых секунд выступления и первой развернулась к ней лицом.

Все члены жюри отметили высокий профессионализм артистки. По словам Димы Билана, в исполнении Елизаветы Шариповой была «филигранная детализация».

Как стало известно ФАН, девушка из левобережной части Новосибирска с детства занимается вокалом и дважды пыталась пройти кастинг проекта «Голос. Дети» в 2013 и 2015 годах. До этого участвовала в отборочных турах «Детского Евровидения» в составе детской группы и международном фестивале-конкурсе «Детская Новая волна 2014».

Ранее композитор Александр Градский объяснил, почему не решился пригласить в свою команду певицу Ану Агрбу в шоу «Гoлoc». Судья проекта повздорил из-за исполнительницы с музыкантом Леонидом Агутиным.

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новосибирск голос пелагея агутин
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