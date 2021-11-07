Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 06:37
06:33
Общество
Коронавирусные ограничения сохранятся в Свердловской области после нерабочих дней
06:28
Общество
Полиция Великобритании задержала более 20 митингующих на акции в Глазго
06:28
Общество
Авиарейсы между югом и севером Сахалина отменили из-за метеоусловий
06:16
Общество
Психолог Трофимова призвала начинать работу с несрочного дела после длинных выходных
06:10
Происшествия
«Мистер Олимпия» Шон Роден скончался из-за сердечного приступа
06:03
Происшествия
Спасатели достали пожилую женщину из-под рухнувшего потолка в Новосибирской области
06:00
Общество
Искусствовед Петухов объяснил смысл воссозданной картины Пикассо
05:53
Происшествия
Сразу две машины сгорели на юге Сахалина за день
05:53
Происшествия
Два школьника вышли на тонкий лед на реке Обь в Новосибирске
05:51
Политика
Политолог Ищенко сравнил украинских министров с гастарбайтерами
Все новости

Спасатели достали пожилую женщину из-под рухнувшего потолка в Новосибирской области
Происшествия
Спасатели достали пожилую женщину из-под рухнувшего потолка в Новосибирской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 7 ноября. Сотрудники пожарно-спасательной части извлекли 60-летнюю женщину из-под завалов частично обрушившихся потолочных перекрытий. Инцидент произошел в Новосибирской области, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Жилой одноэтажный дом обвалился в селе Киевка Татарского района в ночь на 7 ноября. В спасательную часть сообщение о происшествии поступило в 00:35 по местному времени. Пострадала одна комната помещения.

Пострадавшую пожилую женщину передали медицинским работникам. У нее зафиксировали множественные ушибы и переломы различной степени тяжести. Пенсионерка госпитализирована в центральную районную больницу. В спасательной операции приняли участие 18 человек и 6 единиц техники.

В Калининградском крае местные жители активно бьют тревогу. Старое немецкое здание разрушается и вскоре может рухнуть на головы горожан.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Спасатели достали пожилую женщину из-под рухнувшего потолка в Новосибирской области
новосибирск происшествие пострадавшие обрушение потолка
Комментировать