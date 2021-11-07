Спасатели достали пожилую женщину из-под рухнувшего потолка в Новосибирской области

Новосибирск, 7 ноября. Сотрудники пожарно-спасательной части извлекли 60-летнюю женщину из-под завалов частично обрушившихся потолочных перекрытий. Инцидент произошел в Новосибирской области, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Жилой одноэтажный дом обвалился в селе Киевка Татарского района в ночь на 7 ноября. В спасательную часть сообщение о происшествии поступило в 00:35 по местному времени. Пострадала одна комната помещения.

Пострадавшую пожилую женщину передали медицинским работникам. У нее зафиксировали множественные ушибы и переломы различной степени тяжести. Пенсионерка госпитализирована в центральную районную больницу. В спасательной операции приняли участие 18 человек и 6 единиц техники.

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