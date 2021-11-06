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В Новосибирской области сотрудник Росгвардии вытащил из горящего дома пожилую женщину

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 09:54
Общество
В Новосибирской области сотрудник Росгвардии вытащил из горящего дома пожилую женщину
 /  Пресс-служба Росгвардии по Республике Мордовия

Новосибирск, 6 ноября. Правоохранитель заметил возгорание в частном доме местной жительницы. Он пришел к пенсионерке на помощь и вытащил ее из охваченного огнем здания, сообщили в Росгвардии по Новосибирской области.

Инцидент произошел в поселке Сузун. Сотрудник полиции заметил исходящий дым из крыши одного из местных домов. Он отправился на место возгорания, зашел на частную территорию и постучал в дверь здания.

На стук правоохранителя откликнулась пожилая женщина, сообщив, что не может самостоятельно выбраться на улицу. Росгвардеец пробрался в дом и эвакуировал пенсионерку в безопасное место, где ее уже ждали родственники.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали пламя. В результате возгорания значительно пострадала крыша здания и одна стена. Информация о пострадавших не поступала.

В конце сентября житель Свердловской области спас из пожара женщину с детьми, сообщало издание URA.RU. Через минуту после этого в жилище раздался взрыв.

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