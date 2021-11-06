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Происшествия
Водитель Ford сбил женщину с годовалым сыном на руках в Новосибирске
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Водитель Ford сбил женщину с годовалым сыном на руках в Новосибирске
Происшествия
Водитель Ford сбил женщину с годовалым сыном на руках в Новосибирске
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Новосибирск, 6 ноября. Годовалый ребенок и его мать пострадали в результате ДТП. Авария произошла днем 5 ноября на улице Героев Революции в Новосибирске.

Предварительно установлено, что женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с младенцем на руках. В этом время по проезжей части ехал Ford Focus под управлением 23-летнего водителя.

Прибывшие на место ДТП медики скорой помощи осмотрели ребенка и приняли решение о его госпитализации. В крови водителя не было обнаружено следов алкоголя. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали произошедшей аварии.

Еще одно ДТП с несовершеннолетними ранее произошло в Самарской области. Подросток за рулем автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и вылетел в кювет, что привело к гибели его пассажира.

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