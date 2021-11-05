Один человек стал жертвой аварии в Новосибирской области

Новосибирск, 5 ноября. Автомобиль отечественного производства ВАЗ 2114 и седан Mitsubishi Lancer столкнулись в Венгеровском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Трагедия произошла на 66-м километре автодороги К-02, ведущей из Чанов в Кыштовку. Отмечается, что водитель автомобиля марки ВАЗ по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения.

Водитель отечественного автомобиля умер из-за множественных травм. Пассажирка ВАЗ была госпитализирована с травмами бедра, колена и предплечья. В Mitsubishi несовершеннолетний парень получил травму головы, от серьезных последствий его спасли ремни безопасности.

Ранее под Новосибирском произошла смертельная авария, в результате которой погибла пассажирка каршеринга. Сотрудники ГИБДД работают над установлением причин и обстоятельств трагедии.