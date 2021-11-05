Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 04:11
04:07
Политика
Белорусский депутат Савиных: республика давно признала Крым частью России
04:04
Общество
Производство сгущенки в России уменьшилось на десять процентов в 2021 году
04:00
Общество
Сексолог Денисов-Мельников поддержал идею Жириновского о половом воспитании в школах
03:46
Армия
Генерал США Ходжес посоветовал поставить во главе ВСУ англоязычных офицеров
03:43
Общество
Роспотребнадзор: количество выделяемого возбудителя COVID-19 снижается у вакцинированных
03:37
Общество
Актер из сериала «Сыны анархии» Уильям Лакинг умер на 81-м году жизни
03:36
Политика
Белорусский депутат Гайдукевич: санкции Запада ускорили интеграцию республики с Россией
03:35
Общество
Инфекционист Акинфиев: празднование Нового года зависит от эпидемической обстановки
03:28
Общество
Сенатор Круглый заявил о целесообразности продления локдауна еще на неделю
03:18
Наука
Оксфордские ученые выявили усугубляющий течение COVID-19 ген
Все новости

Один человек стал жертвой аварии в Новосибирской области
Происшествия
Один человек стал жертвой аварии в Новосибирской области
Пресс-служба Республики Чувашия

Новосибирск, 5 ноября. Автомобиль отечественного производства ВАЗ 2114 и седан Mitsubishi Lancer столкнулись в Венгеровском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Трагедия произошла на 66-м километре автодороги К-02, ведущей из Чанов в Кыштовку. Отмечается, что водитель автомобиля марки ВАЗ по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения.

Водитель отечественного автомобиля умер из-за множественных травм. Пассажирка ВАЗ была госпитализирована с травмами бедра, колена и предплечья. В Mitsubishi несовершеннолетний парень получил травму головы, от серьезных последствий его спасли ремни безопасности.

Ранее под Новосибирском произошла смертельная авария, в результате которой погибла пассажирка каршеринга. Сотрудники ГИБДД работают над установлением причин и обстоятельств трагедии.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Один человек стал жертвой аварии в Новосибирской области
авария смерть машина ваз
Комментировать