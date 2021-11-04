Жительница Новосибирска обучила лису простейшим собачьим командам

Новосибирск, 4 ноября. Юлия Шехтман купила маленького лисенка еще пять лет назад. Приручить зверька по имени Инарий ей помогла местный кинолог Ирина Мухамедшина.

Лиса владеет базовыми собачьими командами: «лежать», «рядом», «сидеть», «нельзя». За каждый выполненный приказ она получает вкусное лакомство. Рацион у нее разнообразный: то цыпленок, то мясо с овощами, то особые кормовые крысы.

«Ирина и учила меня дрессировать Инария. Самой первой командой стало слово "нельзя", а дальше как с собакой: "сидеть", "лежать", "рядом"» — рассказывает Юлия.

Лис, по словам Юлии, отличается воспитанным, степенным и интеллигентным характером. На каждой совместной прогулке с лисом ее встречает самый широкий диапазон реакций: от восхищения до советов отпустить лиса на волю.

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