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Жительница Новосибирска обучила лису простейшим собачьим командам

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 20:50
Общество
Жительница Новосибирска обучила лису простейшим собачьим командам
Невские Новости  /  Александр Гришин

Новосибирск, 4 ноября. Юлия Шехтман купила маленького лисенка еще пять лет назад. Приручить зверька по имени Инарий ей помогла местный кинолог Ирина Мухамедшина.

Лиса владеет базовыми собачьими командами: «лежать», «рядом», «сидеть», «нельзя». За каждый выполненный приказ она получает вкусное лакомство. Рацион у нее разнообразный: то цыпленок, то мясо с овощами, то особые кормовые крысы.

«Ирина и учила меня дрессировать Инария. Самой первой командой стало слово "нельзя", а дальше как с собакой: "сидеть", "лежать", "рядом"» — рассказывает Юлия.

Лис, по словам Юлии, отличается воспитанным, степенным и интеллигентным характером. На каждой совместной прогулке с лисом ее встречает самый широкий диапазон реакций: от восхищения до советов отпустить лиса на волю.

Ранее ФАН писал о появлении мраморных лисиц в зоопарке Чувашии. У самца по кличке Беляш необычные глаза: один глаз карий, а другой — голубой.

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