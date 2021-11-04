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Власти Новосибирска опровергли сообщения о поливании тротуаров водой в 10-градусный мороз
Общество
Власти Новосибирска опровергли сообщения о поливании тротуаров водой в 10-градусный мороз
 /  Невские Новости

Новосибирск, 4 ноября. Информация блогера о том, что дороги Новосибирска в десятиградусный мороз поливают водой, не является достоверной. Об этом сообщили в мэрии города.

Действия рабочих на Красном проспекте Новосибирска заснял один из пользователей социальной сети TikTok. На улице в этот момент было около −10 градусов. Блогер назвал видео «Феерия идиотизма в Новосибирске». Однако в мэрии опровергли заявление юзера, пишут «Аргументы и факты».

«Хотели бы обратить ваше внимание, что вирусный ролик «Феерия идиотизма в Новосибирске» является фейком», — уточнили местные власти.

Согласно данным мэрии, городские службы обрабатывали тротуары противогололедным материалом, который снижает аварийность на дорогах при минусовых температурах. Власти Новосибирска призвали проверять информацию и не распространять недостоверные сведения, обманывая горожан.

Первый снег выпал в Новосибирске еще в конце сентября. На сегодняшний день температура воздуха в городе достигает −12 градусов. Скорость ветра составляет четыре метра в секунду.

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