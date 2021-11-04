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Опасный пациент сбежал из психбольницы в Новосибирске
Происшествия
Опасный пациент сбежал из психбольницы в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирск, 4 ноября. Из клинической психиатрической больницы Новосибирска сбежал опасный пациент с психическим расстройством.

По данным правоохранительных органов, клинику самовольно покинул 50-летний Евгений Артамонов. Душевнобольной содержался в учреждении в принудительном порядке по решению суда.

Высокий и худощавый мужчина был одет в синюю робу со светоотражающими полосками на спине, синие штаны, коричневую цигейковую шапку.

Разыскиваемый может страдать раздвоением личности, привлекался по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе за покушение на убийство и изготовление взрывчатки.

Ранее правоохранители в Санкт-Петербурге задержали объявленного в федеральный розыск по обвинению в даче взятки собственника новосибирского похоронного агентства Сергея Якушина.

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