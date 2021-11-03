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Объявленный в розыск учредитель похоронного бюро Новосибирска задержан в Петербурге
Происшествия
Объявленный в розыск учредитель похоронного бюро Новосибирска задержан в Петербурге
pixabay.com  / 

Новосибирск, 3 ноября. По обвинению в даче взятки в Санкт-Петербурге задержан собственник новосибирского похоронного агентства Сергей Якушин.

68-летний бизнесмен находился в федеральном розыске около года и был задержан сотрудниками уголовного розыска на улице Рубинштейна.

По версии следствия, Якушин на протяжении нескольких лет давал через посредников взятки заведующему патологоанатомическим отделением больницы за рекламу ритуальных услуг родственникам умерших пациентов. Общая сумма взяток через посредников составила свыше 1,2 млн рублей.

«Вечером 2 ноября в Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска регионального Главка у дома 34 по улице Рубинштейна задержали уроженца Кемерова 1953 года рождения, находящегося в федеральном розыске. Собранные полицейскими материалы переданы в СУ СК России по Новосибирской области», — прокомментировали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее за незаконный оборот оружия и получение взятки в размере 2,5 млн рублей осужден бывший глава Заельцовского межрайонного следственного отдела Юрий Лущенков. Экс-полицейского приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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задержание федеральный розыск дача взятки
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