Водитель катафалка устроил дрифт на парковке ТЦ в Новосибирске, появилось видео

Новосибирск, 3 ноября. Новосибирская полиция разыскивает водителя похоронного автомобиля, принявшего участие в групповом дрифте-заезде на парковке супермаркета.

Любитель экстремального автоспорта на служенном автомобиле замечен в группе автомобилистов, выполнявших дрифт-заезд на площадке возле торгового центра «Гигант». Шоу попало на видео очевидцев и вызвала волну недовольства в Сети.

«По факту выявленной публикации в Сети проводится проверка, устанавливается личность гражданина, управляющего автомобилем, и его местонахождение. С ним будет проведена профилактическая работа о недопустимости подобных действий», — прокомментировали ФАН в главном управлении МВД по Новосибирской области.

Ранее Госавтоинспекция Новосибирска изменила адрес выдачи разрешений на возврат задержанных автомобилей за нарушение правил дорожного движения.