Домработница украла ювелирные украшения на 5 млн рублей в Новосибирске

юНовосибирск, 3 ноября. Домработница из Новосибирска украла редкие ювелирные украшения на пять миллионов рублей, чтобы продать московским ювелирам.

Кражу драгоценных изделий известных мировых брендов из коттеджа в пригороде Новосибирска совершила бывшая мошенница.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, женщина устроилась домработницей и, проработав две недели, исчезла. Вместе с ней из дома потерпевших пропали два кольца работы итальянского ювелирного дома с 16 камнями белого цвета и французского ювелирного дома с тремя камнями белого цвета, два браслета, а также фамильные украшения. Ущерб составил почти пять миллионов рублей.

«Местонахождение похищенных драгоценностей стало известно новосибирским оперативникам от местных ювелиров и оценщиков — с ними связались коллеги из Москвы и сообщили, что некая женщина пытается сдать в один из столичных ломбардов кольца, аналогов которых в России всего несколько», — сообщили ФАН в ведомстве.

Мошенницу задержали при попытке сбыть похищенное и посадили под домашний арест. Свою вину она признала не полностью. Часть украшений остается не найденной.

Ранее дело о хищении 7,5 млн рублей при строительстве детского сада возбуждено в Новосибирске. Похитители завладели денежными средствами, завысив стоимость работ по муниципальным контрактам.