СК начал проверку из-за невыплаты заработной платы сотрудникам ЧОП в Новосибирске

Новосибирск, 3 ноября. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудникам частного охранного предприятия, работающим на стройке четвертого моста через Обь.

По информации местного СМИ, предприятие задолжало заработную плату за два месяца порядка 90 сотрудникам. Люди не получили положенные выплаты за сентябрь и октябрь. В знак протеста с 1 ноября они приостановили охрану стройплощадки.

«Следователем территориального следственного органа проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ К России по Новосибирской области.

Ранее по обвинению в невыплате заработной платы в суд передано уголовное дело в отношении исполнительного директора новосибирского ФГУП «Опытный завод», предприятие задолжало сотрудникам свыше 11,7 млн рублей. Денежные средства за свой труд не получил 51 человек.