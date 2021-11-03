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Дело об истязаниях 5-летней девочки и ее брата передано в суд в Новосибирской области
Происшествия
Дело об истязаниях 5-летней девочки и ее брата передано в суд в Новосибирской области
pxhere.com  / 

Новосибирск, 3 ноября. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего жителя региона, обвиняемого в систематических истязаниях пятилетней девочки, ее трехлетнего брата и матери в поселке под Новосибирском.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, брат с сестрой подвергались истязаниям со стороны сожителя матери на протяжении восьми месяцев в селе Кожурла Убинского района. Мужчина регулярно напивался и избивал все семейство, к детям он чувствовал сильную личную неприязнь.

Дело об истязаниях 5-летней девочки и ее брата передано в суд в Новосибирской области
Пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области
Семейное насилие прекратилось 24 августа, после жестокого избиения девочки на глазах у соседей. Отчим брал ее на руки и с силой бросал на землю. Ребенка госпитализировали с многочисленными ссадинами на ногах и гематомой в области глаза.

«В отношении матери малолетних детей оформлен административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Установлено, что гражданка состоит на учете как неблагополучный родитель», — рассказали ФАН в ведомстве.

Дело об истязаниях 5-летней девочки и ее брата передано в суд в Новосибирской области
Пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области
Позже следователи выяснили, что жертвами агрессора была и сама мать девочки, а также ее младший сын.

«Осознавая свое физическое превосходство и испытывая к детям личную неприязнь, мужчина систематически, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в период с января по август 2021 года наносил им побои, а также совершал насильственные действия, причиняющие физические и психические страдания. Кроме того, фигурант по делу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносил побои своей сожительнице, причинив ей своими действиями физическую боль и психические страдания, обусловленные ее переживаниями за себя и безопасность своих детей», — сообщили в СУ СК России по региону.

Уголовное дело передано в Барабинский районный суд. Обвиняемый находится под стражей, свою вину он признал в полном объеме.

Ранее по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержан 31-летний житель Новосибирска. По версии следствия, мужчина насиловал беззащитного ребенка в квартире в течении нескольких месяцев, с июня по сентябрь.

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новосибирская область семейное насилие истязание ребенка
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