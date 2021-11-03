Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 09:09
09:02
Общество
Атмосферный фронт принесет в Петербург ветер и дожди 3 ноября
09:00
Экономика
Экономист Митрахович объяснил, почему премьер Дании выступила против «СП-2» в Глазго
09:00
Общество
Исчезающий Ростов: как глобальная застройка уничтожает архитектурный облик города
08:48
Технологии
Пермские экологи нашли способ очистить воду и почву от нефти
08:47
Общество
Муниципальное предприятие Новосибирска банкротит крупного мусорного перевозчика
08:45
Общество
Рост спроса на семейную ипотеку зафиксировали в России
08:42
Политика
Адвокат Монтян: нового президента Украины поставят олигархи
08:36
Политика
Публицистка Монтян о санкциях Украины против России: сторонники Зеленского зарабатывают
08:33
Общество
ТАСС: многие россияне в пандемию выбрали найм вместо своего дела
08:33
Политика
Нострадамус предсказал «новый Золотой век» после возрождения СССР
Все новости

Муниципальное предприятие Новосибирска банкротит крупного мусорного перевозчика

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 08:47
Общество
Муниципальное предприятие Новосибирска банкротит крупного мусорного перевозчика
Невские Новости  /  Антоний Киш

Новосибирск, 3 ноября.  Арбитражный суд Новосибирской области начал производство по делу о банкротстве ООО «Айсберг», крупного мусорного перевозчика региона.

Исковое заявление о несостоятельности мусоровывозящей компании 2 ноября подало муниципальное предприятие города МУП «Спецавтохозяйство» из-за долга в 7 220 654 рублей. Предприятие входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и эксплуатирует крупнейшие мусорные полигоны города.

Ранее публицист Сергей Малинкович перечислил причины провала мусорной реформы в России, отметив, что главными тормозами реформы считает коммерческие интересы «мусорных королей».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Муниципальное предприятие Новосибирска банкротит крупного мусорного перевозчика
новосибирск банкротство мусорная реформа Спецавтохозяйство
Комментировать