Муниципальное предприятие Новосибирска банкротит крупного мусорного перевозчика

Новосибирск, 3 ноября. Арбитражный суд Новосибирской области начал производство по делу о банкротстве ООО «Айсберг», крупного мусорного перевозчика региона.

Исковое заявление о несостоятельности мусоровывозящей компании 2 ноября подало муниципальное предприятие города МУП «Спецавтохозяйство» из-за долга в 7 220 654 рублей. Предприятие входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и эксплуатирует крупнейшие мусорные полигоны города.

Ранее публицист Сергей Малинкович перечислил причины провала мусорной реформы в России, отметив, что главными тормозами реформы считает коммерческие интересы «мусорных королей».