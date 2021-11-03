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Жителя Новосибирска задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней падчерицы

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 07:30
Общество
Жителя Новосибирска задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней падчерицы
pixabay.com

Новосибирск, 3 ноября. Жителя Новосибирска задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней падчерицы. Об этом информирует издание НГС со ссылкой на источник.

Сообщается, что 39-летняя жительница Дзержинского района обратилась в дежурную часть районного ОВД с заявлением об изнасиловании 11-летней дочери. Она рассказала полицейским, что пока ее не было дома, 29-летний сожитель напал на ее ребенка.

Близкий к следствию источник рассказал, что подозреваемого в преступлении задержали. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Сейчас правоохранители проводят с подозреваемым следственные действия. Выясняются обстоятельства совершения преступления.

НГС сообщает, что подозреваемый в изнасиловании девочки живет с ее матерью и двумя дочерьми. Ранее он был судим за кражу. Сейчас мужчина нигде не работает. Пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области пока информацию не прокомментировала.

Ранее полицейский спас жительницу Приозерска от изнасилования. Сотрудник МВД задержал злоумышленника, возвращаясь со службы домой.

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